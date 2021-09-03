У Мінсоцполітики пропонують п'ять етапів підвищення пенсій в 2022 році

У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Міністерство соціальної політики пропонує передбачити у календарі 5 етапів підвищення пенсій для різних категорій населення. Про це інформує пресслужба міністерства.

На 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до ініційованої Президентом програми щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів віком від 70 до 75 років, що дозволить підвищити доходи додатково 1,5 мільйонам пенсіонерів.

Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі підвищення пенсій на наступний рік такі кроки::

підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

«Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою урядового законопроєкту № 4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити в 2022 році програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах», – додають у Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, з 1 березня в Україні на 11% зросли пенсії, йдеться про середню набавку розміром 300 грн для 8 мільйонів людей.

На Львівщині індексація охопила 70% пенсіонерів, проте більшість із них отримала лише на 100 грн більше.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Як писав Львівський портал, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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