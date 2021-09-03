На Львівщині зростає кількість хворих на Covid. За добу – 213 нових хворих

Станом на ранок п’ятниці, 3 вересня, на Львівщині зафіксували 140 251 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 213 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Протягом 2 вересня лабораторні центри провели 1208 ПЛР-тестів, з них 213 – позитивні. Серед нових хворих – 96 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 140 251 особи. Від ускладнень інфекції померло 3730 людей (+1 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134 886 пацієнтів (+39 за останню добу).

Нагадаємо, протягом останніх на Львівщині тижнів зростає захворюваність на коронавірус. Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

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Крім цього, Львівщина за одним із показників наближається до «червоної» зони карантину.

Також наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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