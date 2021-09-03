Карантин в Україні можуть посилити вже у вересні, – експерти

В Україні можуть посилити карантин вже в першій половині вересня, оскільки коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перетнув гранично допустимі показники для «зеленої» зони. Лише за останній тиждень кількість нових випадків зросла на чверть. Такий прогноз дав керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Зазначається, що поточна ситуація все ще залишається контрольованою, однак навантаження на медичну систему продовжує зростати – кожне п’яте «ковідне» реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка «з киснем».

Добова смертність в Україні також перейшла до зростання і середньому становить 38 померлих на добу (зростання відбулося майже на половину у порівнянні з минулим тижнем).

Також вже в 11 регіонах країни коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%, які означають, що захворюваність перебуває під контролем.

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«Ситуація із захворюваністю в Україні все ще залишається контрольованою, проте захворюваність набирає оберти. Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень. За таких темпів очікування КШЕ про запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня 2021 мають підвищену імовірність», – наголошує Юрій Ганиченко.

Додамо, що згідно з даними МОЗ, Львівщина наближається до «червоної» зони за показником госпіталізації. Станом на 2 вересня він складає понад 50%.

Як повідомляв Львівський портал, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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