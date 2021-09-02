1 вересня на Львівщині щепили майже сім тисяч людей

Впродовж 1 вересня на Львівщині провакцинували 6 995 осіб. З них майже 5 тисяч отримали другу дозу вакцини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

В перший день осені першу дозу вакцини отримали 2 004 людини, тоді як другу – 4 991 особа.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні провакцинували 572 386 осіб, з них 237 520– другою дозою.

Мешканців Львівщини вакцинували такими препаратами:

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«Covieshield» – 38 403 особи,

«Astra Zeneca» – 89 804;

«Coronavac» – 159 991;

«Pfizer» – 172 724;

«Moderna» – 111 464 особи.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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