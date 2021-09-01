Львівщина отримала нову партію вакцин AstraZeneca та Pfizer

У середу, 1 вересня, Львівщина отримала ще понад 125 тисяч доз вакцини «AstraZeneca» та «Pfizer». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

На Львівщину прибули 115 тисяч доз вакцини AstraZeneca, з них 100 тисяч виробництва – Італія, 12 тисяч – Нідерланди та 3 тисячі – Іспанія. Це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією «AstraZeneca». Вакцина змушує організм виробити імунітет, водночас не даючи хворобі розвиватися.

Також отримано 11 700 доз вакцини Pfizer-BioNTech. Це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer». Вакцина покликана навчити організм виробляти специфічні антитіла для знищення вірусу.

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Як повідомив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській Області Олег Когут, на сьогоднішній день всіма видами вакцин, які використовуються для боротьби з коронавірусною хворобою, область забезпечена в достатній кількості. Вакцини розподілені по всіх пунктах щеплень закладів охорони здоров’я. Тому є можливість вакцинуватись усім бажаючим.

«Вакцини вважаються одним з найважливіших досягнень сучасної медицини і значно покращили якість нашого життя, зменшивши або усунувши багато серйозних інфекційних захворювань. Успішні вакцини були розроблені проти багатьох найпоширеніших інфекційних хвороб. Практика імунізації налічує сотні років. Кожне зроблене щеплення наближає нас до подолання коронавірусу! Необхідно лише знайти час і прийти вакцинуватися», – наголосив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.Орест Чемерис,

Зазначимо, що станом на кінець серпня найбільше щеплень в Україні зробили саме американською вакциною Pfizer – понад 1,7 мільйона. На першому місці цей препарат й на Львівщині, де ним зробили майже 164 тисячі щеплень.

Ефективність американської вакцини Pfizer після двох щеплень сягає 95%. Втім нещодавні дослідження показали, що штам коронавірусу «Дельта» знизив цей показник до 66%.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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