У МОЗ назвали найпоширеніший перший симптом covid-хворих

Україною став активно поширюватись штам коронавірусу «Дельта». Якщо раніше одним із головних симптомів була втрата нюху і смаку, то тепер хвороба розпочинається із розладів шлунково-кишкового тракту. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ кажуть, що зараз в Україні побільшало хворих на коронавірус серед людей молодшого і середнього віку. При цьому втрата нюху і смаку більше не є «класичним» симптомом. Найпоширенішим першим проявом Covid-19 тепер є розлади шлунково-кишкового тракту.

«Збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього не спостерігалося так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз, мають тяжкі ураження легень», – розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

Зазначимо, що про розлади шлунково-кишкового тракту як новий симптом коронавірусу «Дельта» медики заговорили ще на початку липня.

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За офіційними даними «Дельтою» наразі заразились понад 500 українців, на Львівщині – 24 людини. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює Львівською областю. Днями на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта». Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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