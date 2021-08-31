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У лікарнях Львівщини побільшало хворих на covid

Ольга Денисяка

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На Львівщині зросла кількість пацієнтів у стаціонарах, що відведені для лікування хворих на коронавірус. Так, станом на ранок covid-лікарні Львівщині заповнені на 10%. Про це під час брифінгу повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

За минулу добу коронавірус виявили у 51 мешканця Львівщини. Також 43 хворих госпіталізували, відтак зараз у стаціонарах перебувають 330 пацієнтів з коронавірусом. В реанімації – 38 людей, з них на апаратах ШВЛ – 11.

Медик зазначила, що в лікарнях Львівщини побільшало хворих на коронавірус і стаціонари вже заповнені на 10%. Тому вкотре наголосила на необхідності вакцинації, оскільки наразі це єдиний метод запобігти поширенню захворювання.

«На Львівщині збільшилась кількість пацієнтів з короанвірусом у стаціонарах, також маємо 24 випадки інфікуванням штамом «Дельта». Тому в області активно триває вакцинальна кампанія, бо це єдиний метод вберегтись від захворювання», – підкреслила Наталія Тімко-Іванченко.

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Додамо, що за даними ЛОДА, пацієнти перебувають у таких лікарнях:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 84;
  • у Центрі легеневого здоров’я – 75;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 53;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6;
  • у лікарні швидкої допомоги Львова – 109;
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 3.

Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Днями на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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