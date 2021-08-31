У лікарнях Львівщини побільшало хворих на covid

На Львівщині зросла кількість пацієнтів у стаціонарах, що відведені для лікування хворих на коронавірус. Так, станом на ранок covid-лікарні Львівщині заповнені на 10%. Про це під час брифінгу повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

За минулу добу коронавірус виявили у 51 мешканця Львівщини. Також 43 хворих госпіталізували, відтак зараз у стаціонарах перебувають 330 пацієнтів з коронавірусом. В реанімації – 38 людей, з них на апаратах ШВЛ – 11.

Медик зазначила, що в лікарнях Львівщини побільшало хворих на коронавірус і стаціонари вже заповнені на 10%. Тому вкотре наголосила на необхідності вакцинації, оскільки наразі це єдиний метод запобігти поширенню захворювання.

«На Львівщині збільшилась кількість пацієнтів з короанвірусом у стаціонарах, також маємо 24 випадки інфікуванням штамом «Дельта». Тому в області активно триває вакцинальна кампанія, бо це єдиний метод вберегтись від захворювання», – підкреслила Наталія Тімко-Іванченко.

Реклама партнерів

Додамо, що за даними ЛОДА, пацієнти перебувають у таких лікарнях:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 84;

у Центрі легеневого здоров’я – 75;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 53;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6;

у лікарні швидкої допомоги Львова – 109;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 3.

Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Днями на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.