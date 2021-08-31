Школярі повертаються за парти: яких правил треба дотримуватись

З 1 вересня школярі розпочнуть навчання у звичайному повноформатному режимі. Міністерство охорони здоров’я встановило низку правил, яких необхідно дотримуватись учням та вчителям, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу 31 серпня повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

Згідно з рекомендаціями МОЗ учні та вчителі повинні дотримуватись низки правил епідбезпеки. Серед головних:

Усі працівники закладу освіти повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту на 5 днів. Одна захисна маска використовується на 3 години роботи. При цьом учні 1-4 класів можуть не користуватись масками.

Перед заняттями необхідно опитувати учнів щодо самопочуття та обстежувати на ознаки респіраторних захворювань.

Вчителі та учні із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою не допускаються до освітнього процесу.

Провітрювати приміщення після кожного заняття щонайменше 10 хвилин.

Батьківські збори повинні проводитись лише у форматі онлайн.

При вході до закладу освіти та у вбиральнях повинні бути антисептичні засоби.

Ці правила стосуються і закладів дошкільної освіти, але, окрім вищенаведених вимог, в ДНЗ забороняється використовувати м’які іграшки. Тобто всі іграшки повинні бути такими, які можна належним чином обробити засобами дезінфекції.

За словами епідеміологині, відповідальність за дотримання цих правил несе директор школи, вишу чи ДНЗ.

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Нагадаємо, Міністерстві освіти і науки вже заявляли, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Своєю чергою у міськраді Львова теж запевнили, що з вересня школи Львова повертаються до очного навчання. Більшість студентів у Львові новий навчальний рік теж розпочне офлайн. Детальніше читайте за цим посиланням.

Окрім того, напередодні Дня знань Міністерство охорони здоров’я закликало адміністрацію шкіл розглянути різні формати відзначення початку навчального року, в тому числі й альтернативні заходи на противагу традиційним лінійкам.

Додамо, що цьогоріч на Львівщині за шкільні парти сядуть понад 32 тисячі першокласників. Перший урок буде присвячений 30-річчю Незалежності України.

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