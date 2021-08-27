Цьогоріч на Львівщині першокласників на 3,5 тисячі більше, ніж торік

1 вересня у школах Львівської області вперше за шкільну парту сядуть 32 632 дітей, що на понад 3 500 учнів більше, ніж торік. Про це у п’ятницю, 27 серпня, повідомив директор освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, передає Львівський портал.

«У нас цьогоріч на 3 520 учнів більше піде у перший клас, ніж минулого року. Загалом вперше за парти сядуть 32 632 учні», – розповів Олег Паска.

Він зауважив, що перший урок у школах Львівщини присвятять темі 30 років відновлення Незалежності України

«Ми рекомендуємо провести перший урок на тему 30 років відновлення Незалежності України, особливо в контексті видатних постатей, яких Львівщина подарувала Україні. І в цьому контексті згадуємо Петра Яцика, сторіччя з дня народження якого ми відзначаємо цьогоріч», – додав директор освіти і науки ЛОДА.

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