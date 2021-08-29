Перший дзвоник: МОЗ запропонувало різні варіанти святкування

Напередодні Дня знань Міністерство охорони здоров’я закликало адміністрацію шкіл розглянути різні формати відзначення початку навчального року, в тому числі й альтернативні заходи на противагу традиційним лінійкам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

У міністерстві наголошують: урочистості та лінійки на 1 вересня у школах не є обов’язковими, а рішення про те, чи проводити святкові заходи і я в якому форматі, приймає керівництво школи.

Однак якщо школи все-таки вирішать організувати традиційну лінійку чи інші святкові урочистості, то МОЗ рекомендує дотримуватися таких порад:

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Організовуйте урочистий захід просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику) Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів Уникайте утворення натовпу Слідкуйте за дотриманням соціальної дистанції у 1,5 м Утримайтеся від організації масового заходу і не запрошуйте розважальні колективи, які не є співробітниками школи Максимально скоротіть час проведення заходу

Школам, які 1 вересня не будуть проводити традиційні лінійки, а оберуть альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, МОЗ теж дало кілька настанов:

Організуйте святкування в межах кожного класу окремо

Замість активності у приміщенні й оберіть варіант святкування просто неба

Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі

Нагадаємо, Міністерстві освіти і науки вже заявили, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Своєю чергою у міськраді Львова теж запевнили, що з вересня школи Львова повертаються до очного навчання. Більшість студентів у Львові новий навчальний рік теж розпочне офлайн. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що цьогоріч на Львівщині за шкільні парти сядуть понад 32 тисячі першокласників. Перший урок буде присвячений 30-річчю Незалежності України.

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