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Перший дзвоник: МОЗ запропонувало різні варіанти святкування

Наталя Дуляба

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Напередодні Дня знань Міністерство охорони здоров’я закликало адміністрацію шкіл розглянути різні формати відзначення початку навчального року, в тому числі й альтернативні заходи на противагу традиційним лінійкам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

У міністерстві наголошують: урочистості та лінійки на 1 вересня у школах не є обов’язковими, а рішення про те, чи проводити святкові заходи і я в якому форматі, приймає керівництво школи.

Однак якщо школи все-таки вирішать організувати традиційну лінійку чи інші святкові урочистості, то МОЗ рекомендує дотримуватися таких порад:

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  1. Організовуйте урочистий захід просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику)
  2. Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів
  3. Уникайте утворення натовпу
  4. Слідкуйте за дотриманням соціальної дистанції у 1,5 м
  5. Утримайтеся від організації масового заходу і не запрошуйте розважальні колективи, які не є співробітниками школи
  6. Максимально скоротіть час проведення заходу

Школам, які 1 вересня не будуть проводити традиційні лінійки, а оберуть альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, МОЗ теж дало кілька настанов:

  • Організуйте святкування в межах кожного класу окремо
  • Замість активності у приміщенні й оберіть варіант святкування просто неба
  • Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі

Нагадаємо, Міністерстві освіти і науки вже заявили, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Своєю чергою у міськраді Львова теж запевнили, що з вересня школи Львова повертаються до очного навчання. Більшість студентів у Львові новий навчальний рік теж розпочне офлайн. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що цьогоріч на Львівщині за шкільні парти сядуть понад 32 тисячі першокласників. Перший урок буде присвячений 30-річчю Незалежності України.

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