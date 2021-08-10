У МОН пояснили, як почнеться навчальний рік у школах

Навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів. Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає УП.

«COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початок навчального року ми все-таки розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі», – розповів Шкарлет.

Міністр додав, що разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком розглядав три базові сценарії навчання.

«Коли Україна буде в зеленій зоні – це звичайний режим нормального повноформатного навчання без ніяких змін в освітньому процесі, але водночас і педради, і вчителі можуть обирати для себе якісь додаткові заняття, зокрема, по формату Всеукраїнської школи онлайн», – розповів Шкарлет.

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Якщо ж буде жовта, помаранчева або червона зона, і в школі буде менше 80% вакцинованих педагогів, навчання відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі.

Станом на 15 липня, за даними МОН, в Україні проти COVID-19 вакцинувалося орієнтовно 35% вчителів.

«Але область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська область – це 90%, Житомирська, Львівська області – 55%-60%. Але всі ці цифри – на 15 липня. Якщо ми хочемо мати повноцінний освітній процес, вакцинуватися треба», – наголосив міністр.

Як повідомляв Львіцвський портал, наразі Covid-щеплення отримали лише 58% вчителів на Львівщині.

Раніше Міністерство освіти та науки розглядало варіант введення обов’язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Проте зараз від педагогів законодавчо не вимагають обов’язково вакцинуватися від COVID-19.

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