Церкві в центрі Львова передадуть мощі святого Миколая

У неділю, 29 серпня, до храму при Домі милосердя на вул. Короленка, 7 (УГКЦ) привезуть мощі святого Миколая, який є його покровителем. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Дому милосердя отець Роман Прокопець.

Храму, що при Домі милосердя на вул. Короленка, 7, передадуть мощі святого Миколая Чудотворця. Виставлять їх до почитання цієї неділі, 29 серпня, під час літургії о 10:00 год.

Святий Миколай є покровителем цієї церкви, тому його мощі УГКЦ передає у постійне зберігання.

«Запрошуємо усіх завітати до нашого храму та єднатись у молитві, щоб випросити особливих ласк за посередництвом святого Миколая. Відомо, що святий допомагає усіх, хто з вірою до нього прибігає. Ми віримо, що коли святий безпосередньо перебуватиме у стінах нашого храму, то з його допомогою нам спільно вдасться його відновити», – відзначив отець Роман Прокопець.

Реклама партнерів

З нагоди передачі мощів Миколая Чудотворця у храмі на вул. Короленка, 7 щодня проводитимуть літургії та акафіст до святого.

Зазначимо, на вул. Короленка, 7 розташована колишня школа-інтернат, де діяв Центр опіки сиріт УГКЦ. Два роки тому будівлю облрада хотіла продати на аукціоні, відтак релігійну установу мали звідти виселити.

Проти виступили небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради із проханням стати на захист дітей. Також священнослужителі збирали кошти для викупу будівлі, у Львові проводили благодійні концерти, під час яких теж збирали гроші. У 2019 році Львів таки викупив будівлю із власності області і передав Церкві під облаштування Дому милосердя для дітей-сиріт.

У приміщенні Дому милосердя також діє храм святого Миколая Чудотворця, який хочуть повноцінно облаштувати.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook храму святого Миколая Чудотворця