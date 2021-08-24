Від коронавірусу повністю провакцинували понад 192 тисячі мешканців Львівщини

Два необхідні щеплення отримали понад 192 тисячі мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.

Станом на вівторок, 24 серпня, на Львівщині covid-щеплення зробили 509 831 людині. Із них 192 576 особам ввели другу дозу, тому вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 23 серпня, у Львові та області щеплення отримали 5664 людини.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили китайською вакциною CoronaVac – 151 576 щеплень, далі йде американська Pfizer – 151 529, Astra Zeneca – 85 467, Moderna – 82 856 та Covishield – 38 403.

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Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Із графіком роботи центрів вакцинації на Львівщині 21-24 серпня можна ознайомитися за цим посиланням.

Додамо, що в Україні проти коронавірусу провакцинували вже понад 8 мільйонів людей, два необхідні щеплення отримали 3 179 661 особа.

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