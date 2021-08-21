183 тисячі мешканців Львівщини повністю вакцинувались проти covid

Станом на ранок суботи, 21 серпня, 183 тисячі мешканців Львівщини повністю вакцинувались проти коронавірусу. Про Львівському порталу повідомили в обласному центрі медичної статистики.

Так, минулої доби на Львівщині 3 077 людей отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу, а 3 737 – другу, тобто повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні провакцинували 497 631 особа (183 830 – другою дозою) :вакциною «Covieshield» – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 85 127, «Coronavac» – 149 703, «Pfizer» – 147 863, «Moderna» – 75 535 осіб.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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