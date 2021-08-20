ОСТАННІ НОВИНИ

У 8-ій міській лікарні Львова щеплюватимуть від covid: графік

Ольга Денисяка

|

З середи, 25 серпня, 8-ма міська клінічна лікарня Львова відкриває кабінет щеплень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’яни зможуть записуватись на вакцинацію від коронавірусу у 8-му міську клінічну лікарню з 25 серпня.

Щоб провакцинуватись у стаціонарному пункті вакцинації мешканців просять записатись, зателефонувавши за цим номером телефону – 068-799-89-56.

Реклама партнерів

Нагадаємо, covid-щеплення на Львівщині роблять чотирма вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вони захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом в області збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Додамо, що напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що на День Незалежності не варто призупиняти вакцинацію від коронавірусу, а навпаки –оптимізувати її.

Графіки і локації центрів та пунктів вакцинації у Львові на вихідні до Дня Незалежності – тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів