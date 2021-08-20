У 8-ій міській лікарні Львова щеплюватимуть від covid: графік

З середи, 25 серпня, 8-ма міська клінічна лікарня Львова відкриває кабінет щеплень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’яни зможуть записуватись на вакцинацію від коронавірусу у 8-му міську клінічну лікарню з 25 серпня.

Щоб провакцинуватись у стаціонарному пункті вакцинації мешканців просять записатись, зателефонувавши за цим номером телефону – 068-799-89-56.

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Нагадаємо, covid-щеплення на Львівщині роблять чотирма вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вони захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом в області збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Додамо, що напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що на День Незалежності не варто призупиняти вакцинацію від коронавірусу, а навпаки –оптимізувати її.

Графіки і локації центрів та пунктів вакцинації у Львові на вихідні до Дня Незалежності – тут.

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