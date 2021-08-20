На Львівщині вручили грошові нагороди 200 та 400-бальникам ЗНО

У п’ятницю, 20 серпня, Львівському університеті Франка випускникам, які набрали найвищі бали під час ЗНО, вручили грамоти та грошові нагороди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Так, відмінникам Львівщини, які отримали 200 та 400 балів на ЗНО, вручили грамоти та грошові подарунки у розмірі 9200 та 18400 грн відповідно.

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В області 71 учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримав по 200 балів, а троє – по 400.

Випускник фізико-математичного ліцею Матвій Притула, який отримав 400 балів із фізики та математики, уже вступив до Українського Католицького університету та закликає школярів мріяти і не боятися нових звершень.

«Своїм ровесникам та молодшим школярам раджу мріяти по-великому. Отриманню таких високих результатів дуже посприяли мої вчителі, які реально вкладали душу та всі свої уміння у викладання. Важливою складовою також є самодисципліна. Окрім того, я вірю, що не останню роль відіграла духовна частина, адже я християнин», – поділився враженнями Матвій Притула.

Як Львівський портал писав раніше, максимальний бал на ЗНО отримав 71 випускник зі Львівщини.

Водночас, двоє випускників Львівського фізмат ліцею можуть отримати 100 тисяч гривень премії від Верховної Ради України.

Зазначимо, цього року Верховна Рада вперше вирішила надавати випускникам іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень. Таку фінансову винагороду в Україні отримають 30 учасників ЗНО, які, склавши тест із чотириьох прдметів, сумарно наберуть 790 і більше балів. При цьому результат хоча б з одного предмету має станвоити 200 балів.

Як писав Львівський портал, грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтам щороку дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

Найвищий бал із англійської мови здобув 31 випускник зі Львівської області. Цей предмет цьогоріч виявився рекордсменом в області за кількістю результатів у 200 балів. Із математики максимальний бал здобули 20 учнів.

Також тричі результат у 200 балів продемонстрували випускники шкіл області після тестування з української мови та літератури, історії України, фізики.

Ще один учень львівської школи здобув максимум із української мови, двоє – української мови і літератури, двоє – із хімії.

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Фото: ЛОДА