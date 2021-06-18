36 учнів Львівщини отримали 200 балів на ЗНО

18 червня оприлюднили результати зовнішнього незалежного оцінювання з шести предметів. 36 випускників Львівщини написали тестування на 200 балів. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска на своїй Facebook-сторінці, передає Львівський портал.

Зокрема, абітурієнти отримали максимальний результат з таких предметів:

Англійська мова – 31 учень;

Фізика – 3 учні;

Хімія – 2 учні;

З графіком отримання результатів тестування можна ознайомитися за посиланням.

Додамо, 30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії. Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

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