20 школярів Львівщини отримали 200 балів за ЗНО з математики

На Львівщині 20 учнів здобули 200 балів на ЗНО з математики. Про це на сторінці у Facebook повідомив директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска, передає Львівський портал.

За його словами, максимальний бал за ЗНО отримали учні зі Львова, Городка та Жидачева.

«Математики подарували Львівщині черговий дарунок! Маємо 20 учнів, які здобули 200 балів з математики. Вітаємо, окрім 12 учнів фізико-математичного ліцею, учнів гімназії «Престиж» (Львів), у якій вже давно існує сильна математична школа. Також радіємо за математиків з Городка, Жидачева, учнів ліцею ім. Вячеслава Чорновола (Львів) та дякуємо їх учителям», – написав Олег Паска.

Львівський портал повідомляв, що 31 учень зі Львівщини написав ЗНО з англійської мови на 200 балів.

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З графіком отримання результатів тестування можна ознайомитися за посиланням.

Додамо, 30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії. Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

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