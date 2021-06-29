Двоє львівських випускників-відмінників ЗНО претендують на 100 тисяч премії

Двоє цьогорічних випускників Львівського фізико-математичного ліцею можуть отримати 100 тисяч гривень премії від Верховної Ради України. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті освіти і науки ЛОДА.

Так, двоє абітурієнтів зі Львівщини претендують на 100-тисячну премію від парламенту. Ними стали випускники Львівського фізико-математичного ліцею, що склали ЗНО з чотирьох предметів і здобули понад 790 балів із 800 можливих.

Досягши такого результату на цьогорічному тестуванні, двоє ліцеїстів можуть отримати премію Верховної Ради, розмір якої становить 100 тисяч гривень. Втім для цього вони мають продовжити своє навчання в одному з українських вишів.

Якщо хтось із претендентів на парламентську премію вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, то автоматично втрачає свій шанс на 100 тисяч гривень.

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Зазначимо, цього року Верховна Рада вперше вирішила надавати випускникам іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень. Таку фінансову винагороду в Україні отримають 30 учасників ЗНО, які, склавши тест із чотириьох прдметів, сумарно наберуть 790 і більше балів. При цьому результат хоча б з одного предмету має станвоити 200 балів.

Загалом по 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше отримали з англійської мови, математики та біології.

Як писав Львівський портал, грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтам щороку дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

Також премії випускникам виплачують і з обласного бюджету.

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