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Covid в Україні: 1 600 нових хворих, ще 26 осіб померло

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 20 серпня, в Україні підтверджено 2 271 826 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 600 нових хворих, ще 26 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 19 серпня в Україні провели майже 49 тисяч тестувань, які виявили 1 600 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 112 дітей та 46 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 597 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 271 826 людей. Від ускладнень інфекції померло 53 394 особи (+26 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 200 000 людей (+882 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 222 випадки;
  • Вінницька область – 33 випадки;
  • Волинська область – 22 випадки;
  • Дніпропетровська область – 68 випадків;
  • Донецька область – 108 випадків;
  • Житомирська область – 48 випадків;
  • Закарпатська область – 20 випадків;
  • Запорізька область – 97 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 71 випадок;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 70 випадків;
  • Миколаївська область – 17 випадків;
  • Одеська область – 109 випадків;
  • Полтавська область – 56 випадків;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 46 випадків;
  • Тернопільська область – 56 випадків;
  • Харківська область – 86 випадків;
  • Херсонська область – 75 випадків;
  • Хмельницька область – 68 випадків;
  • Черкаська область – 34 випадки;
  • Чернівецька область – 79 випадків;
  • Чернігівська область – 48 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності. Загалом по усій Україні 143 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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