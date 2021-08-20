Covid в Україні: 1 600 нових хворих, ще 26 осіб померло

Станом на ранок п’ятниці, 20 серпня, в Україні підтверджено 2 271 826 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 600 нових хворих, ще 26 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 19 серпня в Україні провели майже 49 тисяч тестувань, які виявили 1 600 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 112 дітей та 46 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 597 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 271 826 людей. Від ускладнень інфекції померло 53 394 особи (+26 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 200 000 людей (+882 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 222 випадки;
- Вінницька область – 33 випадки;
- Волинська область – 22 випадки;
- Дніпропетровська область – 68 випадків;
- Донецька область – 108 випадків;
- Житомирська область – 48 випадків;
- Закарпатська область – 20 випадків;
- Запорізька область – 97 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 71 випадок;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 70 випадків;
- Миколаївська область – 17 випадків;
- Одеська область – 109 випадків;
- Полтавська область – 56 випадків;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 46 випадків;
- Тернопільська область – 56 випадків;
- Харківська область – 86 випадків;
- Херсонська область – 75 випадків;
- Хмельницька область – 68 випадків;
- Черкаська область – 34 випадки;
- Чернівецька область – 79 випадків;
- Чернігівська область – 48 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, ще на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності. Загалом по усій Україні 143 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».
Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.
Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.
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Вероніка Рой