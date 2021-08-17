ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні вакцинували від covid 123 тисячі людей за добу

Ольга Денисяка

|

Протягом минулої доби, 16 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 123 637 людей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Першу дозу отримали 70 405 людей, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози –  53 232 людини.

Протягом доби працювали: 804 мобільні бригади, 2 755 пунктів щеплення; 324 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Реклама партнерів

Загалом в Україні проведено 7 584 403 щеплення.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів