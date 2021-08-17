В Україні вакцинували від covid 123 тисячі людей за добу

Протягом минулої доби, 16 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 123 637 людей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Першу дозу отримали 70 405 людей, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 53 232 людини.

Протягом доби працювали: 804 мобільні бригади, 2 755 пунктів щеплення; 324 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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Загалом в Україні проведено 7 584 403 щеплення.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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