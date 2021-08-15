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169 тисяч мешканців Львівщини повністю вакцинувались від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Протягом суботи, 14 серпня, у Львові та області вакцинували проти коронавірусу понад чотири тисячі людей. Загалом 169 тисяч мешканців Львівщини повністю вакцинувались проти коронавірусу. Про Львівському порталу повідомили в обласному центрі медичної статистики.

Так, минулої доби на Львівщині щеплення проти Covid зробили 4 652 людям. З них 3 194 – отримали першу дозу щеплення, а 1 458 – другу, тобто повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу.

Загалом на Львівщині станом на 15 серпня провакцинували 462 207 осіб (169 014 – другою дозою) :вакциною  «Covieshield»   – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 83 836, «Coronavac» – 140 918, «Pfizer» – 129 458, «Moderna» – 69 592 особи.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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