За добу на Львівщині вакцинували понад 4 тисячі осіб

За попередню добу, 8 серпня, на Львівщині від коронавірусу щепили 4270 осіб, з них 3446 мешканців області отримали вакцину в 18-ти центрах вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській облдержадміністрації.

Зокрема, у таких пунктах проводили вакцинацію:

міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького – 18;

стадіон «Арена Львів» – 300;

ТРЦ «Форум Львів» – 360;

ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка» –362;

ТРК «Victoria Gardens» – 406;

спортивно-торгово-розважальний центр «Spartak» – 237;

медичний центр «IQMED Clinic» – 150;

народний дім смт. Брюховичі – 240;

м. Броди – 122;

м. Дрогобич –75;

м. Трускавець – 98;

м. Стрий – 327;

м. Червоноград – 173;

м. Новояворівськ – 249;

м. Золочів – 11;

м. Жовква – 136;

м. Новий Розділ – 149

м. Самбір – 33.

Всього у центрах вакцинації області щеплення від коронавірусу отримали 69 778 осіб.

Загалом на Львівщині про вакцинували 409 005 осіб (150 060 – другою дозою): вакциною «Covieshield» – 38 403 особи,

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«Astra Zeneca» – 80 851,

«Coronavac» – 129 106,

«Pfizer» – 108 432,

«Moderna» – 52 213 осіб.

Графік роботи центрів вакцинації цього тижня – за посиланням.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

У ВООЗ хотіли б, щоб Україна до кінця 2021 року провакцинувала від коронавірусу 70% населення. Проте в організації кажуть, що для того, аби вийти на задовільний рівень, достатньо, щоб до кінця року COVID-щеплення зробили 30% українців.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Майже два мільйони українців повністю вакцинувались проти covid.

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