У ВООЗ очікують, що Україна до кінця року провакцинує 70% населення

У ВООЗ хотіли б, щоб Україна до кінця 2021 року провакцинувала від коронавірусу 70% населення. Проте в організації кажуть, що для того, аби вийти на задовільний рівень, достатньо, щоб до кінця року COVID-щеплення зробили 30% українців. Про це під час брифінгу 26 липня повідомив представник ВООЗ і Глава Національного бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, передає кореспондент Львівського порталу.

Представник ВООЗ і Глава Національного бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт пояснив, чому Україна пасе задніх за COVID-вакцинацією. Однією з причин є те, що країна почала кампанію з вакцинації на два місяці пізніше, ніж країни Європи.

«Ви, мабуть, це відчули, оскільки знаходитеся поруч із кордоном з Європою. Також в перші місяці як в ЄС, так і в Україні була обмежена кількість доз вакцини. Наприкінці літа на початку осені варто масштабувати процес вакцинації», – сказав доктор Ярно Хабіхт.

Він стверджує, аби вийти на задовільний рівень вакцинації до кінця 2021 року потрібно зробити COVID-щеплення 30% населення України. Разом з тим, він заявив, що у ВООЗ є високі очікування щодо України.

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«Якщо кількість вакцинованих на вересень становитиме 10% та 30% – на грудень. Це той мінімум, який на сьогоднішні умови, задовільний. Але, звичайно, для України у нас є очікування значно вищими. Ми хотіли, щоб кількість вакцинованих досягла 70% до кінця року. Потрібно заохочувати людей вакцинуватися. Проте я дуже оптимістично влаштований, бо 65% населення готові зробити щеплення», – додає представник ВООЗ.

Водночас у МОЗ кажуть, що наразі повністю проти Covid-19 провакциновані лише 4%. Через повільний темп вакцинації головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує суворий карантин в Україні вже восени.

Додамо, що станом на 26 липня в Україні щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Відзначимо, що, незважаючи на офіційну статистику, рівень вакцинації проти коронавірусу в Україні все ще є одним із найгірших в Європі.

Нагадаємо, на Львівщині вже майже 100 тисяч мешканців повністю провакцинувались проти коронавірусу, ще понад 173 тисячі людей отримали перше щеплення. Загалом в області щепити половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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