На Львівщині – 11 нових хворих на Covid

Станом на ранок неділі, 8 серпня, на Львівщині підтвердили 138 462 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 11 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської облдержадміністрації.

За минулу добу лабораторні центри провели 335 ПЛР-тестів, з яких 11 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 11 львів’яни. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 138 462 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3 701 людина (+ 0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134 033 пацієнтів (+14 за останню добу).

Зокрема, у районах області така статистика:

Реклама партнерів

Дрогобицький – 0

Золочівський – 0

Львівський – 11 (м. Львів – 1)

Стрийський – 0

Яворівський – 0

Червоноградський – 0

Самбірський – 0

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

У липні на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Втім усіх хворих перевели на амбулаторне лікування.

Через цей новий штам коронавірусу, який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.