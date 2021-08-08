На Львівщині – 11 нових хворих на Covid

Станом на ранок неділі, 8 серпня, на Львівщині підтвердили 138 462 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 11 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської облдержадміністрації.
За минулу добу лабораторні центри провели 335 ПЛР-тестів, з яких 11 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 11 львів’яни. Залишку проб у холодильнику немає.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 138 462 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3 701 людина (+ 0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134 033 пацієнтів (+14 за останню добу).
Зокрема, у районах області така статистика:
- Дрогобицький – 0
- Золочівський – 0
- Львівський – 11 (м. Львів – 1)
- Стрийський – 0
- Яворівський – 0
- Червоноградський – 0
- Самбірський – 0
Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.
У липні на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Втім усіх хворих перевели на амбулаторне лікування.
Через цей новий штам коронавірусу, який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.
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Дарина Романишин