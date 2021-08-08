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На Львівщині – 11 нових хворих на Covid

Дарина Романишин

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Станом на ранок неділі, 8 серпня, на Львівщині підтвердили 138 462 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 11 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської облдержадміністрації.

За минулу добу лабораторні центри провели 335 ПЛР-тестів, з яких 11 виявилися позитивними.  Серед нових хворих  – 11 львів’яни. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 138 462 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3 701 людина (+ 0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли  134 033 пацієнтів (+14 за останню добу).

Зокрема, у районах області така статистика:

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  • Дрогобицький – 0
  • Золочівський – 0
  • Львівський – 11 (м. Львів – 1)
  • Стрийський – 0
  • Яворівський – 0
  • Червоноградський – 0
  • Самбірський – 0

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

У липні на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Втім усіх хворих перевели на амбулаторне лікування. 

Через цей новий штам коронавірусу, який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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