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В Україні за добу від Сovid вакцинували понад 170 тисяч

Дарина Романишин

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За добу 6 серпня в Україні щепили від коронавірусу рекордну кількість людей – понад 170 тисяч. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Одну дозу вакцини від корона вірусу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані – 69 052 людини.

Упродовж доби працювали:

  • 911 мобільних бригад,
  • 2 705 пунктів щеплення;
  • 316 центрів вакцинації.

В Україні за добу від Сovid вакцинували понад 170 тисяч

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За добу 6 серпня в Україні щепили від коронавірусу рекордну кількість людей – понад 170 тисяч. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Одну дозу вакцини від корона вірусу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані – 69 052 людини.

Упродовж доби працювали:

  • 911 мобільних бригад,
  • 2 705 пунктів щеплення;
  • 316 центрів вакцинації.
  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 408 308 щеплень.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

У ВООЗ хотіли б, щоб Україна до кінця 2021 року провакцинувала від коронавірусу 70% населення. Проте в організації кажуть, що для того, аби вийти на задовільний рівень, достатньо, щоб до кінця року COVID-щеплення зробили 30% українців.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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