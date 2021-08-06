Вдягаєш окуляри та поринаєш у княжі часи: у Звенигороді запрацював інтерактивний музей

У п’ятницю, 6 серпня, відкрили оновлений музей у Звенигороді, що за Львовом. Завдяки окулярам віртуальної реальності, можна просто з музею перенестися у княжі часи. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

В музеї представлено сотні артефактів, яким близько тисячі років: предмети побуту, зброя, прикраси, релігійні речі. Їх знайшли під час розкопок літописного міста Звенигорода, яке існувало в XI-XIII ст. Завдяки знахідкам, археологи роблять висновок, що місто було заможним.

Вдягнувши VR-окуляри можна побачити, як виглядало середньовічне княже місто. Завдяки сучасним технологіям, в самому місті є можливість оглянути 12 місць Звенигорода першої половини XII ст. Чотири з них – інтер’єри церков та палаців, вісім – вулиці, площі та панорами давнього міста.

Вдягаючи окуляри, людина переноситься в той час, забуваючи про реальність. Розробники проєкту продумали все до деталей: проміння сонця, хмари, порох в повітрі та бруд під ногами. Під час екскурсії люди спочатку оглядають всі експонати, а доходячи до певного об’єкту, вдягають окуляри віртуальної реальності, та мають можливість оглянути, як виглядає певний об’єкт чи споруда, щоб перенестися в ту атмосферу. Таким чином є візуалізація і легше запам’ятати історію.

Керівниця проєкту Наталія Войцещук зауважує, що до залучення сучасних технологій її надихнули мандри Європою. Тому вона рада, що це вдалося втілити і в «Древньому Звенигороді».

«Все дуже просто, береш окуляри, йдеш на територію заповідника, знаходиш локацію, яка позначена точкою, надягаєш окуляри й потрапляєш у минуле. Сучасні технології сьогодні дозволяють зробити те, що раніше б здавалося неможливим», – розповіла вона.

У ЛОДА сподіваються, що в такий інтерактивний музей не лише з’їжджатимуться відвідувачі, а з його допомогою вдасться привити мешканцям області любов до історії.

Зараз музейники працюють над покращенням території та планують створити ще більше розваг на території заповідника.

«Тут повинен бути повний комплекс з розвагами, облаштованим повним ландшафтним дизайном, має працювати перехід, озеро, залучені водойми/, сцени для проведення заходів на відкритому повітрі та фестивалі. Думаю, за 2-3 роки цей проєкт можна запустити в повному обсязі», – додала директорка департаменту містобудування та архітектури ЛОДА Олена Василько.

Відкриття заповідника у Звенигороді святкуватимуть із 6 по 8 серпня. З цієї нагоди тут діятиме ярмарок, відбуватиметься театралізоване дійство, йога, квести, майстер-класи, а також концерт та багато іншого. З детальною програмою можна ознайомитися тут.

Доїхати до історико-культурного заповідника у Звенигороді можна трьома маршрутками: №320, №247 та №101. З розкладом руху можна ознайомитися нижче.

Довідково: перша літописна згадка про Звенигород була у 1086 році, що робить його майже на 200 років старшим за Львів (вперше згадується у літописі у 1256 році). У першій половині XII ст. це столиця Звенигородського князівства. Саме тут будують перші на території західної України білокам’яні церкву та палац.

Археологічні знахідки підтверджують, що Звенигород – багате та красиве місто, де були розвинені освіта та мистецтва. Саме звідси походять три найдавніші писемні документи державного архівного фонду України – берестяні грамоти. Одна з них досі збережена в хорошому стані та показує нам, яким було письмо та мова XII ст.

Місто існувало до 1241 року, тоді його спалили монголо-татари і з того часу не відновлювало своєї величі.

У 2018 році У Звенигороді почали облаштовувати історико-культурний парк.

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