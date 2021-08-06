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В Україні встановили новий рекорд covid-щеплень за добу

Дарина Романишин

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За добу 5 серпня в Україні щепили від коронавірусу рекордну кількість людей – понад 167 тисяч. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

«Новий рекорд щеплень за добу! 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 05 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення, 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

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Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

У ВООЗ хотіли б, щоб Україна до кінця 2021 року провакцинувала від коронавірусу 70% населення. Проте в організації кажуть, що для того, аби вийти на задовільний рівень, достатньо, щоб до кінця року COVID-щеплення зробили 30% українців.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Майже два мільйони українців повністю вакцинувались проти covid.

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