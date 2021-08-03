Протягом тижня на Львівщині працюватимуть 17 центрів вакцинації. Графік

З 2 по 8 серпня у Львівській області працюватимуть 17 центрів масової вакцинації населення. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Протягом тижня на Львівщині працюватимуть 17 центрів вакцинації у 11 містах Львівщини. Записатися на вакцинацію можна за цим посиланням.

Графік роботи центрів:

м. Львів:

1) Стадіон «Львів Арена», м.Львів, вул. Стрийська, 199

02.08.21

14.30- 18.00 (Moderna)

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03.08.21

15.00- 18.30 (Moderna)

07-08.08.21

0.00- 15.00 (Moderna)

2) ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б

03-06.08.21

15.00- 18.30 (Moderna)

07-08.08.21

0.00- 15.00 (Moderna)

3) ЛКП “Культурно-освітній центр ім. О.Довженка” (Сихів) (м.Львів, проспект Червоної Калини, 81)

02-06.08.21

5.00- 18.30 (Moderna)

07-08.08.21

10.00- 15.00 (Moderna)

4) ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)

07.08-08.08.21

10.00- 15.00 (CoronaVac)

5) Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б

07.08-08.08.21

10.00- 15.00 (CoronaVac)

6) IQMED Clinic (багатопрофільний медичний центр), м.Львів, вул. Липова Алея, 15

07.08-08.08.21

10.00- 15.00 (Moderna)

7) Народний дім у Львові-Брюховичах (смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2)

07.08-08.08.21

10.00- 15.00 (Moderna)

м. Броди

Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 7)

07.08.21

10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)

02.08-08.08.21

09.00- 15.00 (Moderna)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

02.08-07.08.21

09.00- 15.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Стрий

Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка (м.Стрий, вул. Шевченка, 18), спортзал

02-06.08.21

12.00- 16.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8)

02-06.08.21

08.30- 17.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

07.08.21

09.00- 13.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)

02-07.08.21

09.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)

07.08-08.08.21

10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

02-06.08.21

09.00- 19.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

07.08.21

09.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)

02-03,06.08.21

14.00- 18.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

04-05.08.21

09.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

07.08.21

10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

м. Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)

02-06.08.21

09.00- 17.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

07.08-08.08.21

10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Зазначимо, загалом на Львівщині зробили понад 350 тисяч щеплень від коронавірусу, з них 130 398 осіб отримали дві дози, тобто завершили вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna).

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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