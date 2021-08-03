Протягом тижня на Львівщині працюватимуть 17 центрів вакцинації. Графік

З 2 по 8 серпня у Львівській області працюватимуть 17 центрів масової вакцинації населення. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.
Протягом тижня на Львівщині працюватимуть 17 центрів вакцинації у 11 містах Львівщини. Записатися на вакцинацію можна за цим посиланням.
Графік роботи центрів:
м. Львів:
1) Стадіон «Львів Арена», м.Львів, вул. Стрийська, 199
02.08.21
14.30- 18.00 (Moderna)
03.08.21
15.00- 18.30 (Moderna)
07-08.08.21
0.00- 15.00 (Moderna)
2) ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б
03-06.08.21
15.00- 18.30 (Moderna)
07-08.08.21
0.00- 15.00 (Moderna)
3) ЛКП “Культурно-освітній центр ім. О.Довженка” (Сихів) (м.Львів, проспект Червоної Калини, 81)
02-06.08.21
5.00- 18.30 (Moderna)
07-08.08.21
10.00- 15.00 (Moderna)
4) ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)
07.08-08.08.21
10.00- 15.00 (CoronaVac)
5) Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б
07.08-08.08.21
10.00- 15.00 (CoronaVac)
6) IQMED Clinic (багатопрофільний медичний центр), м.Львів, вул. Липова Алея, 15
07.08-08.08.21
10.00- 15.00 (Moderna)
7) Народний дім у Львові-Брюховичах (смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2)
07.08-08.08.21
10.00- 15.00 (Moderna)
м. Броди
Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 7)
07.08.21
10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)
02.08-08.08.21
09.00- 15.00 (Moderna)
м. Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62)
02.08-07.08.21
09.00- 15.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Стрий
Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка (м.Стрий, вул. Шевченка, 18), спортзал
02-06.08.21
12.00- 16.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Червоноград
ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8)
02-06.08.21
08.30- 17.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
07.08.21
09.00- 13.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)
02-07.08.21
09.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)
07.08-08.08.21
10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Жовква
Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)
02-06.08.21
09.00- 19.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
07.08.21
09.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Новий Розділ
Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)
02-03,06.08.21
14.00- 18.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
04-05.08.21
09.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
07.08.21
10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
м. Самбір
ЦПМСД Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)
02-06.08.21
09.00- 17.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
07.08-08.08.21
10.00- 14.00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)
Зазначимо, загалом на Львівщині зробили понад 350 тисяч щеплень від коронавірусу, з них 130 398 осіб отримали дві дози, тобто завершили вакцинацію.
Нагадаємо, в Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.
Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna).
Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.
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Вероніка Рой