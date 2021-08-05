У серпні частина українців отримає більші пенсії

Вже у серпні для 400 тисяч військових пенсіонерів зростуть пенсії. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві соцполітики.

Так, вже зі серпня на 45% зросте мінімальна пенсія для учасників бойових дій. Таким чином виплати збільшаться на 834 грн і сягнуть 3 854 грн (або 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%).

Також на 2 000 гривень піднімають пенсії військовослужбовцям, які були призначені до 1 березня 2018 року.

Загалом пенсії зростуть для 400 тисяч українців. Підвищені пенсії виплатять у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень.

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Нагадаємо, з 1 березня в Україні на 11% зросли пенсії, йдеться про середню набавку розміром 300 грн для 8 мільйонів людей.

На Львівщині індексація охопила 70% пенсіонерів, проте більшість із них отримала лише на 100 грн більше.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Як писав Львівський портал, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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