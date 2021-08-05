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У липні в Львівському перинатальному центрі народилося 520 дітей

Вероніка Рой

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Протягом липня у Львівському обласному перинатальному центрі народилося 520 дітей, з них –  16 двієнь. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

У липні у перинатальному центрі народилося більше дівчаток – 275, хлопчиків дещо менше – 246. Також серед малюків було 16 двійнят.

Відтак загалом лікарі перинатального центру допомогли прийти у цей світ 520 немовлятам. У медзакладі кажуть, що це число доволі немаленьке.

Зазначимо, що протягом усього 2020 року у Львівському перинатальному центрі народились 5473 малюків: 2614 дівчаток та 2859 хлопчиків. Також тут на світ з’явились 177 двієнь та троє трієнь.

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Першим народженим малюком 2021 році був хлопчик Даниїл, який з’явився на світ 1 січня о 04:10 год. Малюк народився передчасно на 33-34 тижні.

Зауважимо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

Нагадаємо, на початку 2020 року Львівський перинатальний центр очолила Марія Малачинська. Незабаром після цього до медзакладу приєднали ще Центр репродуктивного здоров’я.

На початку липня відкрили новий гінекологічний корпус перинатального центру.

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