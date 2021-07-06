У Львівському перинатальному центрі відкрили новий корпус

У Львівському обласному перинатальному центрі, що у Львові на вул. Дж. Вашингтона, запрацював новий корпус – гінекологічне відділення. Таким чином медзаклад лише тепер запрацював на повну потужність після реконструкції, яка розпочалась ще у 2013 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Урочисто новий корпус перинатального центру у Львові відкрили у вівторок, 6 липня. У ньому розміщене гінекологічне відділення, відділення патології вагітності, консультативно-поліклінічне відділення, центр підтримки лактації і грудного вигодовування, а також супровід вагітних. Загалом тут облаштовано 154 ліжкомісця.

«Гінекологічне відділення передбачає 80 ліжок, де пацієнти матимуть змогу обстеження, корекції різних гінекологічних проблем і, звичайно, збереження ранніх етапів вагітності», – розповіла керівниця медзакладу Марія Малачинська.

У новому корпусі провели ремонт, закупили необхідне обладнання й медичну техніку. За даними ЛОДА, загалом у всі роботи вклали понад 170 млн грн. Це були кошти з державного та місцевого бюджетів.

Тепер Львівський перинатальний центр запрацює на повну потужність та надаватиме усі види восокоспеціалізованої гінекологічної допомоги мешканкам не лише Львова та області, а й всього Західного регіону.

Зазначимо, що реконструкцію перинатального центру у Львові почали ще у 2013 році, втім через брак фінансування роботи затягнулись на роки. Першу чергу будівництва повноцінно запрацювала влітку 2018 року. Після цього у медзакладі взялися відновлювати інший, гінекологічний, корпус.

Відкрити новий гінекологічний корпус медзакладу обіцяли відкрити у січні-лютому 2021-го, однак цей процес відтермінувався дотепер.

Загалом на реконструкцію Львівського перинатального центру витратили 333,7 млн грн, із яких 137,6 млн грн – із бюджету області. Решта коштів – із держбюджету.

Нагадаємо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

Із часу відкриття першої черги у 2018-му у Львівському обласному перинатальному центрі народились 15 779 дітей.

Додамо, що на початку 2020 року Львівський перинатальний центр очолила Марія Малачинська. Незабаром після цього до медзакладу приєднали ще Центр репродуктивного здоров’я.

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Фото: ЛОР, ЛОДА