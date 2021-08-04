В Україні – майже тисяча нових хворих на Covid

Станом на ранок середи, 4 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 984 нових випадків коронавірусу. Померли 43 українці, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 255 345 людей. Протягом вівторка, 3 серпня, діагноз встановили ще 984 новим хворим, серед них 48 медиків та 59 дітей.

Одужали за останню добу 570 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 43 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 53 024 людини, натомість одужали 2 188 273 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 236/13208

Донецька – 91/2680

Харківська – 75/3239

Херсонська – 71/1917

Дніпропетровська – 64/6391

Запорізька – 53/1258

Одеська – 46/2715

Луганська – 43/118

Хмельницька – 35/2339

Київська – 34/4228

Львівська – 34/3620

Рівненська – 29/999

Черкаська – 23/1303

Полтавська – 23/2570

Житомирська – 20/3214

Тернопільська – 19/1177

Вінницька – 19/2874

Сумська – 18/1253

Миколаївська – 16/1394

Чернівецька – 10/1295

Івано-Франківська – 9/992

Кіровоградська – 7/1344

Закарпатська – 4/1129

Волинська – 3/674

Чернігівська – 2/1435.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Загалом по усій Україні 17 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою». Також днями у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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