У Дрогобичі хочуть демонтувати радянський меморіал «Вічний вогонь»

У Дрогобичі відбудуться громадські обговорення щодо демонтажу радянського меморіалу «Вічний вогонь». Про це інформує Дрогобицька міськрада.

У Дрогобичі на перехресті вулиць Самбірська, Івана Франка, Лесі Українки, Січових Стрільців ще за часів радянської влади було встановлено меморіал слави «Кладовище радянських воїнів», більш відоме в місті під назвою «Вічний вогонь».

Меморіал пам’яті жертв німецько-радянської війни був побудований у 1974 році. Представники громадських об’єднань міста неодноразово порушували питання про необхідність демонтажу «Вічного вогню» у Дрогобичі – як елементу тоталітарного комуністичного режиму.

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Після подій з демонтажем монументу слави у Львові, це питання набуло ще більшої актуальності в Дрогобичі.

У Дрогобицькій міськраді кажуть, що «питання демонтажу радянського меморіалу є непростим». Окрім перенесення залишків захоронених радянських воїнів, необхідно вирішити питання щодо подальшого облаштування цієї території. Щоб прийняти рішення, міською радою було оголошено публічні громадські консультації.

«Ми твердо переконані, що радянським пам’ятникам не місце в Дрогобичі. Але все потрібно робити виважено. Основною метою проведення публічних громадських обговорень є збір ідей від усіх небайдужих мешканців, їх обговорення та подальше розроблення технічних завдань щодо упорядкування території, де сьогодні розташований меморіал слави «Кладовище радянських воїнів». Прийом ідей, пропозицій та зауважень триватиме до кінця серпня. Нам важливо почути якомога більшу кількість громадського активу та спільно прийняти правильне рішення», – зазначає заступник міського голови Дрогобицької ТГ Андрій Ковч.

Нагадаємо, 23 липня зняли фігури солдата та Батьківщини-матері із Монументу слави у Львові. Це був останній етап демонтажу радянського пам’ятника, який тривав ще з 2019 року.

Демонтований Монумент слави передали на зберігання у музей «Територія терору», він стане частиною експозиції.

На місці цього радянського пам’ятника на вул. Стрийській збираються створити громадський простір, сквер та меморіал героям України. Також у планах – канатна дорога. Кращий проєкт облаштування території визначать на архітектурному конкурсі.

Як писав Львівський портал, на початку 2020 року ексрегіонал Михайло Добкін купив скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монументу слави за пів мільйона гривень і перевіз її до Харкова.

Про всі перипетії довкола львівського Монументу слави читайте у матеріалі «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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