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Як із Монументу слави демонтовували фігури солдата і Батьківщини-матері

Наталя Дуляба

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Із радянського Монументу слави, що на вул. Стрийській, демонтували фігури солдата і Батьківщини-матері. Їх перевезли у музей «Територія терору», ці та інші частини пам’ятника будуть частиною експозиції. Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

«Монумент слави радянських військ, що знаходився на вулиці Стрийській, остаточно перевезений до “Території Терору”. 23 липня до нашої колекції надійшли останні експонати – фігури воїна і жінки. Тепер ви можете побачити їх на території музею», – кажуть музейники.

Відомо, фігури солдата та Батьківщини-матері із Монументу слави зняли у п’ятницю, 23 липня. Це був останній етап демонтажу радянського пам’ятника. Ось як виглядав цей процес:

Зазначимо, що 30-метрову стелу Монументу слави, яка була в аварійному стані, знесли ще березні 2019 року. Після цього барельєфи солдат із неї демонтували і передали у музей «Територія терору». У липні цього року музейникам передали інші горельєфи солдат.

Повністю демонтувати Монумент слави планували ще взимку 2020 року, але цей процес затягнувся.

На місці цього радянського пам’ятника збираються створити громадський простір, сквер та меморіал героям України. Також у планах – канатна дорога. Кращий проєкт облаштування території визначать на архітектурному конкурсі.

Нагадаємо, на початку 2020 року ексрегіонал Михайло Добкін купив скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монументу слави за пів мільйона гривень і перевіз її до Харкова.

Про всі перипетії довкола львівського Монументу слави читайте у матеріалі «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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Відео – Радіо Свобода, фото – Територія терору

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