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Львів уперше продав свій компост. Гроші витратять на кисень для лікарні

Наталя Дуляба

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ТОВ «Агрофірма Колос» купить у Львова 50 тонн компосту, який виготовляють із харчових і садових відходів. Отримані 15 450 грн місто витратить на закупівлю кисню для лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Зелене місто».

50 тонн компосту Львів вперше в Україні виставив на продаж у системі Prozorro. Вартість 1 тонни стартувала від 300 грн.

На торги, які відбулися у вівторок, 20 квітня, подалися два учасники: Фермерське господарство «Колосарго-2016» та ТОВ «Агрофірма Колос».

Найбільшу ціну, 15 450 грн, запропонувало ТОВ «Агрофірма Колос», тому підприємство й виграло аукціон. Ціна тонни компосту перевищила стартову на 9 грн і становить 309 грн.

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За кошти, отримані від продажу компосту, ЛКП «Зелене місто» планує придбати кисень, який передадуть одній із міських лікарень.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Агрофірма Колос» вирощує зернові та бобові культури, насіння олійних культур. Підприємство існує з 2000 року, зареєстроване на Київщині.

Нагадаємо, на початку 2020 року у Львові на вул. Пластовій, 13 запрацював пункт прийому відходів для компостування. Компост використовують як добриво, а виготовляють його із органічних відходів, які на переробку здають безоплатно.

Виготовлений компост певний час у Львові роздавали всім охочим безкоштовно.

Львівський портал раніше писав, які харчові та садові відходи можна здавати для компостування, а які – ні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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