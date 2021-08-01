Міськраду Львова закликають розробити план заходів для протидії негоді

Львівську міську рада просять розробити план дій на випадок чергової негоди у Львові. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій.

Автором петиції є еколог та виконавчий директор ГО «Плато» Микола Рябика. За його словами, все частіше Львів потерпає від негоди: аномальні температури, руйнівні підтоплення, несподівані буревії, рекордні заметілі несуть не тільки колосальні збитки для міської економіки, але й безпосередню загрозу для здоров’я та життя мешканців.

«Протидія стихійним явищам на локальному рівні потребує якісного міського менеджменту та системного реагування у секторах містобудування, мобільності, енергетики, управління зеленими насадженнями, охорони здоров’я, освіти тощо. Саме тому ми закликаємо міську раду перейти до розробки та впровадження конкретних кроків, що вже найближчим часом безпосередньо впливатимуть на комфорт і безпеку львів’ян», – йдеться у петиції.

Микола Рябика пропонує:

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дослідити вразливість громади до наслідків кліматичної зміни;

розробити та затвердити План адаптації до наслідків кліматичної зміни;

створити відповідальну за кліматичну політику інституцію, наприклад, Кліматичний офіс Львова.

Автор петиції додає, що запропонований порядок дій – загальноприйнята світова практика реагування на проблему. Це нова нормальність, з якою рахуються не тільки передові міста на зразок Берліну, Відня, Барселони, але й майже кожна громада сусідньої нам Польщі.

Щоб міськрада Львова розглянула цю петицію, необхідно зібрати 500 голосів. Збір підписів триває до вересня. Підтримати петицію можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Львів цього літа потерпає як від спеки та і від буревіїв. Так, початку літа місто побило три температурних рекорди – 24 червня та 14 та 15 липня.

Попри спеку, Львів накривають потужні дощі з грозами. 25 червня потужний буревій наробив шкоди: повалив близько 500 дерев, підтопив вулиці, пошкодив будинки, машини й дахи. Фото та наслідки буревію можна побачити тут.

Через декілька днів негода знову пронеслася містом. Негода повалила 118 дерев, потрощила 7 автомобілів, пошкодила 24 дахи та підтопила вулиці. Комунальні служби працювали всю ніч і дотепер продовжують ліквідовувати наслідки стихії.

Загалом на відновлення Львова після буревію витратять 21 млн грн

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