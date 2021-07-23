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На відновлення Львова після буревію витратять 21 млн грн

Ольга Денисяка

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У Львові витратять 21 мільйон гривень на відновлення об’єктів, які пошкодила негода в кінці червня. Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС під час засідання 23 липня, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Мова йде про 39 об’єктів, які зазнали пошкоджень під час буревію в кінці червня, а тому потребують відновлення. Комісія прийняла рішення, що загалом на це зі спецфонду скерують 20 мільйонів 858 тисяч гривень.

В мерії вказують, що витратять гроші на такі роботи: часткове відновлення 29 покрівель житлових будинків, 2 покрівель побутових приміщень та елементів даху міської Ратуші, підпірної стінки біля одного із житлових будинків, об’єктів електричної мережі вуличного освітлення та світлофору, які були виведені з ладу, елементів благоустрою, а також щодо ситуацій, що трапились внаслідок падіння аварійних дерев.

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Зазначимо, що це не остаточне рішення, оскільки його ще має погодити бюджетна комісія та виконавчий комітет міськради.

Нагадаємо, останній буревій пронісся Львовом 30 червня. Негода повалила 118 дерев, потрощила 7 автомобілів, пошкодила 24 дахи та підтопила вулиці. Комунальні служби працювали всю ніч і дотепер продовжують ліквідовувати наслідки стихії.

Перед цим негода була у Львові 25 червня. Тоді вітер і злива теж наробили шкоди: повалили близько 500 дерев, підтопили вулиці, пошкодили будинки, машини й дахи. Фото та наслідки бупевію можна побачити тут.

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