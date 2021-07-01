Сотня повалених дерев, сім потрощених авто: наслідки негоди у Львові

У середу, 30 червня, буревій та злива знову наробили шкоди у Львові. У місті повалено 118 дерев, потрощено 7 автомобілів, пошкоджено 24 дахи. Комунальні служби працювали всю ніч. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Станом на 08:00 год. ранку четверга, 1 липня, у Львові:

повалено 118 дерев, 68 із них комунальники вже прибрали;

через падіння дерев пошкоджено 7 автомобілів;

підтоплено 29 підвалів і 10 під’їздів. 15 підвлів і 7 під’їздів вже вдалося очистити;

пошкоджено 24 дахи. Наразі вдалося усунути аварійність двох дахів;

електротранспорт знову курсує, виняток – трамвай №6, адже на вул. Б. Хмельницького аварійна служба зрізає дерево, яке лежить на опорі контактної мережі;

53 аварії у мережі ЛКП «Львівсвітло», зламані 3 опори. Підприємство працює над усуненням пошкоджень.

Комунальні служби працювали всю ніч, аби ліквідувати наслідки негоди. Робота продовжується.

«Маємо пошкодження дахів, підтоплення, поламані дерева та гілки, пошкоджені мережі електропостачання. Всю ніч комунальні служби працювали, аби найперше розчистити магістральні дороги від повалених дерев та забезпечити проїзд транспорту. Також ліквідовували сильні підтоплення, прочищали дощоприймачі, щоб вода швидко зійшла. Робота продовжується, з 6:00 год. ранку до прибирання залучені всі двірники та техніка. Зранку з керівниками районів ми провели об`їзди по місту. Шкоди негода завдала багато, але критичних ситуацій нема», – розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

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Як відомо, 30 червня Львовом пройшовся повторний буревій, який знову повалив дерева та підтопив вулиці. Про перші його наслідки читайте за цим посиланням.

Перед цим негода була у Львові 25 червня. Тоді вітер і злива теж наробили шкоди: повалили близько 500 дерев, підтопили вулиці, пошкодили будинки, машини й дахи. Фото та наслідки бупевію можна побачити тут.

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