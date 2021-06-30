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У Львові повторний буревій валив дерева. Оперативна інформація

Андрій Котенський

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У Львові новий буревій валить деререва. Місто накрила потужна злива, передає кореспондент Львівського порталу.

Шквальний вітер знову повалив дерева у парку Франка та біля церкви Святого Юра.

Очевидці повідомляють про підтоплення вулиць в районі Привокзальної, Сахарова та ринку Південного.

На вулиці Єрошенка впало дерево, але проїзду транспорту воно не заважає, натомість на вулиці Чупринки дерево обірвало дроти та впало на дорогу.

Негода пошкодила лінії електропередач також на вулиці Хімічній та Хмельницького.

Також вітер повалив світлофор на вулиці Героїв УПА.

Частково не курсує електротранспорт.

Цього разу стихія завдала значно меншого удару місту, яке ще не встигло оговтатися від попередньої стихії.

Як відомо, у п’ятницю, 25 червня, Львовом пронісся потужний буревій, гроза та злива. Комунальні бригади працювали всю ніч, аби ліквідувати аварії та пошкодження. Наслідки негоди комунальники ліквідовували і протягом неділі та понеділка, 27 та 28 червня.

Під час потужного буревію, що пронісся Львовом у п’ятницю, 25 червня, повалено у місті близько 500 дерев, зокрема, і ті, що були окрасою міста сотні років.

Фото: Львівський портал та канал Варта1

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