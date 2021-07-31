Майже 128 тисяч мешканців Львівщини повністю вакцинувались від коронавірусу

На Львівщині вже майже 128 тисяч людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, тобто пройшли повний курс вакцинації. Про це повідомили в центрі медичної статистики Львівщини передає Львівський портал.

Так, станом на 31 липня щеплення проти коронавірусу мають 221 147 мешканців Львівської області. При цьому 127 985 людей з них отримали дві необхідні дози вакцини, тобто повністю завершили процес вакцинації.

За минулу добу, 20 липня, в області 5 578 людей отримали першу дозу вакцини і ще 3 682 осіб – другу.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Реклама партнерів

Реклама партнерів

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.