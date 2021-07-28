Всередині скульптури з Монументу слави знайшли капсулу з посланням

В одній з фігур демонтованого на вул. Стрийській Монументу слави виявили капсулу з записками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка музею «Територія терору» Ольга Гончар.

«У ногах скульптури Монументу слави була знайдена капсула. У ній – імена працівників заводу, де виливались фігури Берегині і Солдата. Дякую за допомогу поліції і службі ДСНС за попередню консультацію перед відкриттям», – написала Ольга Гончар.

Водночас у музеї уточняють, що загалом у капсулі були два списки з іменами. Перший має назву «Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени ХХІІ съезда КП Украины», у ньому вказано 108 імен. Другий список містить 54 ім’я – «Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова». Обидві знахідки стануть музейними експонатами «Території терору».

Нагадаємо, фігури солдата та Батьківщини-матері із Монументу слави зняли 23 липня. Це був останній етап демонтажу радянського пам’ятника, який тривав ще з 2019 року.

Демонтований Монумент слави передали на зберігання у музей «Територія терору», він стане частиною експозиції.

На місці цього радянського пам’ятника на вул. Стрийській збираються створити громадський простір, сквер та меморіал героям України. Також у планах – канатна дорога. Кращий проєкт облаштування території визначать на архітектурному конкурсі.

Як писав Львівський портал, на початку 2020 року ексрегіонал Михайло Добкін купив скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монументу слави за пів мільйона гривень і перевіз її до Харкова.

Про всі перипетії довкола львівського Монументу слави читайте у матеріалі «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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Фото: Facebook Ольги Гончар, Території терору