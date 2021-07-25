ОСТАННІ НОВИНИ

Суворого карантину восени не уникнути, – головний санлікар України

Наталя Дуляба

|

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує суворий карантин в Україні вже восени. Причиною буде поширення штаму коронавірусу «Дельта». Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Через штам «Дельта» уряд вже готується до третьої хвилі коронавірусу. За офіційними прогнозами, вона поверне Україну до найсуворішого карантину.

«До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу», – сказав Ігор Кузін.

У МОЗ кажуть, що наразі повністю проти Covid-19 провакциновані лише 4%. Відтак посилення карантину не уникнути, адже в регіонах уже фіксують штам коронавірусу «Дельта».

Реклама партнерів

«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам “Дельта”. Вже майже сто країн звітують, що “Дельта” викликає великі і швидкі спалахи на території держав», – додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, через штам «Дельта», що є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює цей вид коронавірусу. Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Перші випадки зараження штамом «Дельта» в Україні зафіксували наприкінці червня. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

На Львівщині також підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Як писав Львівський портал, науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів