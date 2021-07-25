Суворого карантину восени не уникнути, – головний санлікар України

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує суворий карантин в Україні вже восени. Причиною буде поширення штаму коронавірусу «Дельта». Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Через штам «Дельта» уряд вже готується до третьої хвилі коронавірусу. За офіційними прогнозами, вона поверне Україну до найсуворішого карантину.

«До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу», – сказав Ігор Кузін.

У МОЗ кажуть, що наразі повністю проти Covid-19 провакциновані лише 4%. Відтак посилення карантину не уникнути, адже в регіонах уже фіксують штам коронавірусу «Дельта».

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«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам “Дельта”. Вже майже сто країн звітують, що “Дельта” викликає великі і швидкі спалахи на території держав», – додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, через штам «Дельта», що є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює цей вид коронавірусу. Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Перші випадки зараження штамом «Дельта» в Україні зафіксували наприкінці червня. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

На Львівщині також підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Як писав Львівський портал, науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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