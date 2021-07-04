Демонтований Монумент слави перевезли в музей

Демонтований Монумент слави з вул. Стрийської вже перемістили в музей «Територія терору». Частини пам’ятника перевозили більше двох місяців. Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

Демонтаж барельєфів радянського Монументу слави почали наприкінці квітня. Тут почергово знімали кожну з фігур воїнів та «Батьківщини-матері», які перевозили у музей «Територія терору», що на просп. Чорновола, 45.

«З квітня цього року тривав демонтаж радянського Монументу слави. Частини монументу перевозили до нашого музею – 12 червня завершилось переміщення 4, 5 і 6 горельєфів. Наразі довгий процес “переїзду” закінчений», – написали музейники 4 липня.

Побачити Монумент слави можна буде у «Території терору». Працівники музею зараз працюють над облаштуванням частин горельєфу.

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Зазначимо, що 30-метрову стелу Монументу слави, яка була в аварійному стані, знесли ще березні 2019 року. Після цього барельєфи солдат із неї демонтували і передали у музей «Територія терору».

Повністю демонтувати Монумент слави планували ще взимку 2020 року, але цей процес затягнувся.

На місці цього радянського пам’ятника збираються зробити громадський простір та меморіал героям України. Кращий проєкт облаштування території визначать на архітектурному конкурсі.

Нагадаємо, на початку 2020 року ексрегіонал Михайло Добкін купив скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монументу слави за пів мільйона гривень і перевіз її до Харкова.

Про всі перипетії довкола львівського Монументу слави читайте у матеріалі «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

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Фото: Територія терору