Довший інтервал між дозами Pfizer збільшує імунітет, – дослідження

Довший проміжок між першою та другою дозами COVID-вакцини Pfizer-BioNTech допомагає організму виробляти більше антитіл, які борються з інфекцією. Такого висновку дійшла група вчених з Великої Британії. Про це пише УП з посиланням на ВВС.

Дослідники вважають, що під час поширення штаму «Дельта», оптимальним інтервалом між щепленнями вакциною Pfizer є 8 тижнів.

Під час дослідження науковці проаналізували імунні відповіді 503 співробітників Національної служби здоров’я Великої Британії (NHS), які отримали два щеплення з різною періодичністю в кінці 2020 і на початку 2021 року.

Дослідники виявили, що короткі та довгі інтервали між щепленням препаратом Pfizer загалом викликали сильну імунну відповідь.

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Проте під час 3-тижневого інтервалу між щепленнями першою і другою дозою організм генерував менше нейтралізуючих антитіл, які можуть зупинити поширення вірусу, ніж під час 10-тижневого проміжку.

Більш тривалий проміжок між вакцинацією призвів до зменшення Т-клітин загалом, але більшої частки допоміжних Т-клітин які, на думку дослідників, підтримують імунну пам’ять.

Це дослідження було профінансоване урядом, проте ще не пройшло експертної оцінки.

Нагадаємо, що в Україні другою дозою вакцини Pfizer щеплюють з інтервалом у 21-28 днів.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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