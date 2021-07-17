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У Львові від коронавірусу вакцинували ще 2070 осіб

Андрій Котенський

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За минулу добу, 16 липня, у Львові медичні працівники вакцинували від коронавірусу 2070 осіб. З них другу дозу вакцини отримав 1121 львів’янин. Щеплення робили працівники 29 бригад імунізації (15 мобільних та 14 стаціонарних). Про це Львівському порталу повідомили в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова.

Так, учора щеплено: вакциною «AstraZeneca» – 500 осіб (з них 499 – другою дозою), вакциною «CoronaVac» – 688 осіб (з них 2-ою дозою – 382 особи), вакциною «Pfizer» – 882 особи (240 – другою дозою).

За весь період 1-ою дозою вакцини щеплено 77461 особу, з них двома дозами – 42344 особи. За цей час використано вакцин: «AstraZeneca» – 54189 доз (з них: 1-ою дозою – 34733 особи, двома дозами – 19456 осіб); «CoronaVac» – 19456 доз (з них: 1-ою дозою – 27731 особу, двома дозами – 15125 осіб), «Pfizer» – 22760 доз (з них: 1-ою дозою – 14997 осіб, двома дозами – 7763 особи).

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Нагадаємо, цими вихідними – 17-18 липня – у Львові діють 7 центрів вакцинації: у ТРЦ «Форум Львів», «Вікторія Гарденс» та Spartak, Центрі Довженка, Сенсотеці, IQMED Clinic та на стадіоні «Арена Львів». Також щеплення роблять стаціонарні бригади медичних закладів.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Нагадаємо, з кінця червня на Львівщині зросли темпи covid-вакцинації. В середньому кожного дня медики роблять 5000 щеплень. Втім область має вийти хоча б на 10 000 щеплень на добу.

Додамо, що в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Найближчим часом у центрах вакцинації на Львівщині почнуть використовувати й американську Pfizer. Пріоритетною групою будуть люди похилого віку та особи зі супутніми хворобами.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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