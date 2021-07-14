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На Львівщині прогнозують грози та шквали

Наталя Дуляба

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Незважаючи на спеку, у четвер, 15 липня, у Львові та області прогнозують грозу, шквали та навіть град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 15-20 градусів тепла, вдень знову буде спека – стовпчик термометра підніметься до позначки +28-33°C.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, втім другій половині місцями пройдуть шквали до 15-20 м/с.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня Львівщину накриють грози, подекуди град.

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При цьому на території області збережеться надзвичайна (V клас) пожежна небезпека. Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки і не розпалювати вогонь у лісах, на полях та на інших відкритих територіях.

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