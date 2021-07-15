ВООЗ заявляє про початок третьої хвилі Covid

Світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус на 8-му засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій щодо СOVID-19, передає УП.

Тедрос Адханом Гебреісус зазначив, що у світі спостерігається зріст кількості випадків коронавірусу.

«Зараз тенденції змінилися, і зараз ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі. Минулий тиждень став четвертим поспіль, коли кількість випадків COVID-19 росла у усьому світі. І після 10 тижнів спаду знову зростає кількість смертей», – сказав він.

За словами Гебреісуса, вірус продовжує розвиватися, що призводить до появи більшої кількості його варіантів.

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Він додав, що варіант Delta зараз присутній у понад 111 країнах, і ВООЗ очікує, що незабаром він стане домінуючим штамом COVID-19, що циркулює в усьому світі, якщо вже не став.

Глава ВООЗ також зазначив, що зараз, як і раніше спостерігається «шокуюча диспропорція в глобальному розподілі вакцин» – багато країн досі не отримали вакцину, а в більшості країн її недостатньо.

Нагадаємо, у червні в Україні виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Також нещодавно ще два випадки зафіксували у Закарпатській області.

У Львівській області у чотирьох людей підозрюють штам «Дельта».

Зазначимо, цей штам Covid вже викликав зростання захворюваності в країнах ЄС і таку ж ситуацію прогнозують в Україні та, зокрема на Львівщині, вже найближчим часом.

Львівський портал розповідав, чим він небезпечний штам «Дельта», які він має нові симптоми та на скільки ефективні проти нього covid-вакцини.

Додамо, за даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Водночас, наголошується, що ефект від вакцин здебільшого зберігається.

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