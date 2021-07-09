В Україні встановили новий рекорд covid-щеплень за добу

У четвер, 8 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 109 160 осіб – це найбільша добова кількість щеплень від початку вакцинальної кампанії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

«В Україні новий рекорд щеплень за добу! 109 160 людей вакциновано проти COVID-19 8 липня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані, тобто мають дві дози – 64 344 людини.

Вчора працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення; 35 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 223 406 людей, обидві дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Зазначимо, що цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З графіком їх роботи можна ознайомитись за цим посиланням.

В усіх пунктах охочих щеплювють вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Як писав Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 196 мешканців Львівщини, більше 53 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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