Графік роботи центрів вакцинації на Львівщині на 10-11 липня

Цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення: у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Бродах, Золочеві, Новому Роздолі та Жовкві. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я.

Львів (субота-неділя, 10-11 липня)

Центр Довженка (пр. Червоної Калини, 81) – 10:00-15:00 год.

Стадіон «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) – 10:00-18:00 год.

ТЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом, 7-В) – 10:00-15:00 год.

ТРЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226-А) – 10:00-15:00 год.

IQmed Clinik (вул. Липова Алея, 15) – 10:00-15:00 год.

Дрогобич (субота-неділя, 10-11 липня)

Районний будинок культури (вул. 22 січня, 26) – 09:00-17:00 год.

Трускавець (субота-неділя, 10-11 липня)

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Поліклініка Трускавецько міської лікарні, вул. Данилишиних, 62 – 09:00-15:00 год.

Стрий (субота-неділя, 10-11 липня)

СЗШ №5 (вул. Шевченка, 18) – 10:00-16:00 год.

Червоноград (субота, 10 липня)

Центр первинної медико-​санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8) – 08:30-15:00 год.

Броди (субота, 10 липня)

Народний дім (вул. Коцюбинського, 70) – 10:00-14:00 год.

Золочів (субота-неділя, 10-11 липня)

Палац культури ім. Ігора Білозора (вул. В. Чорновола, 1) – 10:00-14:00 год.

Жовква (субота-неділя, 10-11 липня)

Поліклінічне відділення Жлвківської лікарні (вул. Львівська, 17) – 09:00-14:00 год.

Новий Розділ (субота-неділя, 10-11 липня)

Поліклініка Новооздільської міської лікарні (вул. Винниченка, 37) – 10:00-14:00 год.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення робитимуть вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Як писав Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 196 мешканців Львівщини, більше 53 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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